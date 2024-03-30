Хилл хочет драться с Анкалаевым: «Магомед ждет»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Александр Ракич Иржи Прохазка Алекс Перейра Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Джамал Хилл хочет драться с Магомедом Анкалаевым.

«Если Иржи нокаутирует Ракича в яркой манере, то буду хотеть этого боя. Хоть он и проиграл Алексу Перейре, я чувствую, что ему не оказали должного уважения как экс-чемпиону, который преодолел трудности, чтобы вернуться в гонку за пояс.

Если это будет не Прохазка, то есть Магомед Анкалаев. Магомед здесь, он ждет», − сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл, который в ночь на 14 апреля подерется за титул с Алексом Перейрой.

Тренер Анкалаева: «Уайт сказал, что готов дать Магомеду бой за пояс»

Алекс Перейра: «Хилл даже не на втором месте в дивизионе. Я бы поставил его четвертым. Он хорош для дебюта»

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3 комментария
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Нехорошо заглядывать за спину сопернику. Перейру ещё пройти нужно.
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Все кто угодно только не Магомед ))
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Ответ avku
Нехорошо заглядывать за спину сопернику. Перейру ещё пройти нужно.
Пройдет
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