Конор − о возвращении: «Я готов ко всем, пусть встают в очередь. Снесу каждого»
Конор Макгрегор заявил, что готов драться с любым соперником в UFC.
«Я готов ко всем. Любой, правда. Мне все равно, кто будет соперником. Я просто вернулся. Мне нужно быть активным.
Как я сказал раньше, с Божьей помощью, сейчас лучший момент для этого. Верю, что это так. Кто бы ни был напротив меня.
Вариантов много, они могут выстроиться в очередь. Мне много звонили, так что я буду рад. Ставьте их в очередь, снесу каждого», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
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