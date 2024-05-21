Конор ждет возвращения Хабиба в UFC: «Все будут рады увидеть его после побега из клетки»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

«Все будут рады его возвращению в клетку, из которой он сбежал. Это ловушка для крысы, крыселовка установлена.

Я рад этому и хочу посмотреть, что из этого выйдет. Мы все видим, как маленький крысеныш крадется обратно. Толстую крысу, как мы его зовем», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в эфире Duelbits.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году в статусе чемпиона UFC в легком весе с рекордом 29-0.

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