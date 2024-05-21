Абдель-Азиз пригрозил Конору за слова про долги Хабиба: «Никто из твоей команды не будет в безопасности, пока ты болтаешь»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз пригрозил Конору Макгрегору после его слов о долгах Хабиба Нурмагомедова.

«Конор, ты продолжаешь говорить о Хабибе. Видимо, ты забыл, что случилось с тобой и твоей командой.

Бойся своих желаний: пока ты болтаешь, никто из твоей команды не будет в безопасности», − написал в соцсетях бывший менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

Конор − о слухах про налоговую задолженность Хабиба: «Типичное поведение крысы»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кажется что конору до лампочки что скажете Абдель. Наоборот будет ещё больше болтать чтобы на нервах играть.
+5
0
+5
Ст 119 УК РФ
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий