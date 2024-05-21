Абдель-Азиз пригрозил Конору за слова про долги Хабиба: «Никто из твоей команды не будет в безопасности, пока ты болтаешь»

Али Абдель-Азиз пригрозил Конору Макгрегору после его слов о долгах Хабиба Нурмагомедова.

«Конор, ты продолжаешь говорить о Хабибе. Видимо, ты забыл, что случилось с тобой и твоей командой.

Бойся своих желаний: пока ты болтаешь, никто из твоей команды не будет в безопасности», − написал в соцсетях бывший менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

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