Дастин Порье: «Иногда мне кажется, что Махачев совсем меня не уважает»

Дастин Порье считает, что Ислам Махачев недооценивает его.

«Иногда мне кажется, что этот парень совсем меня не уважает. Но я собираюсь побить его. Я выйду в октагон, чтобы причинить боль. Это мой последний шанс – прямо как в песне Эминема.

Майк Браун сказал мне: «Он недооценивает твое джиу-джитсу. Не понимает, насколько ты опасен». Ислам говорил, что этот поединок будет для него легким.

Может, он всегда так относится к своим боям. Но я могу финишировать любого легковеса в мире. Я действительно верю в это», – сказал боец UFC Дастин Порье.

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