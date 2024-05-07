Дастин Порье: «Иногда мне кажется, что Махачев совсем меня не уважает»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье считает, что Ислам Махачев недооценивает его.

«Иногда мне кажется, что этот парень совсем меня не уважает. Но я собираюсь побить его. Я выйду в октагон, чтобы причинить Исламу боль. Это мой последний шанс – прямо как в песне Эминема.

Майк Браун сказал мне: «Он недооценивает твое джиу-джитсу. Не понимает, насколько ты опасен». Ислам говорил, что этот поединок будет для него легким.

Может, он всегда так относится к своим боям. Но я могу финишировать любого легковеса в мире. Я действительно верю в это», – сказал боец UFC Дастин Порье.

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4 комментария
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Не сомневайся, Дастин...они никого не уважают на самом деле. Только на камеру
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https://www.sports.ru/boxing/1116030399-maxachev-o-pore-ego-problema-v-stile.html

Какое вопиющее неуважение. Стыдно должно быть Исламу (нет).
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