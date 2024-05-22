«Будут еще турниры». В промоушене Хабиба отрицают наличие долгов

В промоушене Хабиба Нурмагомедова отрицают наличие долгов.

Ранее появилась информация, что экс-чемпион UFC в легком весе обвиняется в неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей. Сообщалось, что в аффилированных с фирмах заблокированы счета.

«Долгов у промоушена нет, он не закрывается. Будут еще турниры», – заявил представитель промоушена Eagle FC.

Последний турнир под эгидой Eagle FC прошел в ноябре прошлого года.

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