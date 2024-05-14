В команде Хабиба назвали неточной информацию о налоговой задолженности

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

В команде Хабиба Нурмагомедова отреагировали на информацию о долгах по налогам.

Ранее стало известно, что экс-чемпион UFC в легком весе должен Федеральной налоговой службе (ФНС) более 300 миллионов рублей.

«Информация о налоговой задолженности является неточной. Хабиб продолжается заниматься бизнес-проектами, развивать их», – заявил член команды Нурмагомедова.

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