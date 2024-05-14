В команде Хабиба назвали неточной информацию о налоговой задолженности

В команде Хабиба Нурмагомедова отреагировали на информацию о долгах по налогам.

Ранее стало известно, что экс-чемпион в легком весе должен Федеральной налоговой службе (ФНС) более 300 миллионов рублей.

«Информация о налоговой задолженности является неточной. Хабиб продолжается заниматься бизнес-проектами, развивать их», – заявил член команды .

Дядя Хабиба – о налоговой задолженности племянника: «Вообще такого нет. Это фейк»

Гаджиев – о налоговой задолженности Хабиба: «Если государство объяснит ему, что он должен эти деньги, то он вытащит и отдаст их»