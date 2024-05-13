Гаджиев – о налоговой задолженности Хабиба: «Если государство объяснит ему, что он должен эти деньги, то он вытащит и отдаст их»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев уверен, что Хабиб Нурмагомедов не уклоняется от уплаты налогов.

«Предположить, что кто-то должен в казну 306 млн и доказать это – две большие разницы. Где 306, там может оказаться и 36. Думаю, что если государство объяснит Хабибу, что он должен эти деньги, то он вытащит и отдаст их. Не то что из заднего кармана, но если он столько налогов задолжал, значит, он где-то деньги заработал.

Не замечал за ним ничего, что говорило бы о его недобросовестности. Уже чего только не прочитал. Никто никуда не сбежал. Хабиб очень часто бывает в России. В этой истории надо разбираться», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Напомним, ранее появилась информация, что налоговая задолженность Хабиба Нурмагомедова превышает 306 млн рублей.

Хабиб Нурмагомедов задолжал налогов на 306 миллионов рублей («Мутко против»)

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8 комментариев
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У Хабиба все его бизнес проекты прогорели
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Бедный, оказывается он просто не знал, что налоги надо платить
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Объяснит?
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как ему объяснить если у него Дагестан половину России электричеством снабжает
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Ответ Yndestad
Или выйдет раз на раз с государством?))
Он боится
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Ответ Мага осторожный
У Хабиба все его бизнес проекты прогорели
Если так, то вопрос, откуда вдруг такие налоги появились. О чём Камил и говорит.
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Ответ Мага осторожный
У Хабиба все его бизнес проекты прогорели
Самая популярная кофейня в Махачкале это Папаха (не путать с рестораном), где всегда полная посадка и московские цены
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