Гаджиев – о налоговой задолженности Хабиба: «Если государство объяснит ему, что он должен эти деньги, то он вытащит и отдаст их»

Камил Гаджиев уверен, что Хабиб Нурмагомедов не уклоняется от уплаты налогов.

«Предположить, что кто-то должен в казну 306 млн и доказать это – две большие разницы. Где 306, там может оказаться и 36. Думаю, что если государство объяснит Хабибу, что он должен эти деньги, то он вытащит и отдаст их. Не то что из заднего кармана, но если он столько налогов задолжал, значит, он где-то деньги заработал.

Не замечал за ним ничего, что говорило бы о его недобросовестности. Уже чего только не прочитал. Никто никуда не сбежал. Хабиб очень часто бывает в России. В этой истории надо разбираться», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Напомним, ранее появилась информация, что налоговая задолженность Хабиба Нурмагомедова превышает 306 млн рублей.

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