Хабиб не продаст Eagle FC, но его вовлеченность в дела компании сократится

Представитель экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сообщил, что спортсмен не собирается продавать промоушен Eagle FC.

«Вовлеченность [Хабиба Нурмагомедова в дела организации] будет сокращена до минимума. Продажа Eagle FC Хабибом не рассматривается», – отметил источник.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов решил покинуть индустрию ММА.

Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?

Завуров – о будущем Eagle FC: «Если Хабиб уйдет, организация завтра же развалится»