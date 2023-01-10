Хабиб не продаст Eagle FC, но его вовлеченность в дела компании сократится
Представитель экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сообщил, что спортсмен не собирается продавать промоушен Eagle FC.
«Вовлеченность [Хабиба Нурмагомедова в дела организации] будет сокращена до минимума. Продажа Eagle FC Хабибом не рассматривается», – отметил источник.
Ранее стало известно, что Нурмагомедов решил покинуть индустрию ММА.
Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?
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