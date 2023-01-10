Хабиб не продаст Eagle FC, но его вовлеченность в дела компании сократится

Теги MMA Хабиб Нурмагомедов EFC Бокс/MMA/UFC

Представитель экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сообщил, что спортсмен не собирается продавать промоушен Eagle FC.

«Вовлеченность [Хабиба Нурмагомедова в дела организации] будет сокращена до минимума. Продажа Eagle FC Хабибом не рассматривается», – отметил источник.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов решил покинуть индустрию ММА.

Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?

Завуров – о будущем Eagle FC: «Если Хабиб уйдет, организация завтра же развалится»

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5 комментариев

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Саламбек Алаев
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Ответ Montenegro Serbian
Кто вообще в теме за движ в ММА: этот орлиный промоушен хоть куда-то двигался и развивался с момента основания? Или пустышка?
Ну Хабиб ее запускал как площадку для местных бойцов , вроде первые переходы из его промоушена в Беллатор и юфс уже состоялись , так что свою функцию промоушен выполнял
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Гекдениз Кардениз
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Лучше б KFC открыл
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Мага осторожный
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Этот промоушен как и его сотовая сеть никому не нужны, поигрался в бизнесмена и забросил
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Montenegro Serbian
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Кто вообще в теме за движ в ММА: этот орлиный промоушен хоть куда-то двигался и развивался с момента основания? Или пустышка?
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здоровяк
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Типичный Хабиб)
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