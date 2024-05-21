Конор − о слухах про налоговую задолженность Хабиба: «Типичное поведение крысы»

Конор Макгрегор оскорбил Хабиба Нурмагомедова.

«Это типичное поведение крысы. Бегающая крыса. Выходит, ему нужно платить по счетам. У него всего два мэйн-ивента в карьере, а теперь он должен правительству России.

Так что пусть теперь платит долги, а не будет прятать деньги в других странах. Просто в экстазе от того, что его ждет», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в эфире Duelbits.

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