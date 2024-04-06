Шон О’Мэлли намекнул, что подерется на UFC 306

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли намекнул на участие в турнире UFC 306.

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли выложил в соцсетях свое изображение на стенах арене «Сфера» в Лас-Вегасе (Невада), где в сентябре-2024 пройдет турнир UFC 306.

Напомним, что О’Мэлли стал чемпионом в августе-2023, нокаутировав Алджамейна Стерлинга. В марте-2024 Шон победил Марлона Веру и защитил пояс.

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