Шон О’Мэлли намекнул, что подерется на UFC 306
Шон О’Мэлли намекнул на участие в турнире UFC 306.
Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли выложил в соцсетях свое изображение на стенах арене «Сфера» в Лас-Вегасе (Невада), где в сентябре-2024 пройдет турнир UFC 306.
Напомним, что О’Мэлли стал чемпионом в августе-2023, нокаутировав Алджамейна Стерлинга. В марте-2024 Шон победил Марлона Веру и защитил пояс.
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