О’Мэлли заявил, что соцсети приносят ему больше денег, чем UFC: «Я заплатил налогов больше, чем заработал с боев»

Шон О’Мэлли заявил, что у бойцов UFC есть возможности зарабатывать много денег.

«Все зависит от целей этих парней. Моя цель − стать мульти-мультимиллионером. Я хочу заработать много денег.

В UFC можно заработать кучу денег, не болтая ерунды и не присутствуя в соцсетях, но для этого потребуется выиграть пять тысяч боев подряд.

Я заплатил налогов больше, чем заработал в прошлом году за бой со Стерлингом. Мне удалось поднять много денег на боях, но в соцсетях я получил втрое больше», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Двалишвили заявил, что подерется с О’Мэлли в Лас-Вегасе на UFC 306

Шон О’Мэлли: «Мне не назначали бой с Мерабом. Когда я просил об этом UFC, они мне не ответили»