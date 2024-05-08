О’Мэлли заявил, что соцсети приносят ему больше денег, чем UFC: «Я заплатил налогов больше, чем заработал с боев»
Шон О’Мэлли заявил, что у бойцов UFC есть возможности зарабатывать много денег.
«Все зависит от целей этих парней. Моя цель − стать мульти-мультимиллионером. Я хочу заработать много денег.
В UFC можно заработать кучу денег, не болтая ерунды и не присутствуя в соцсетях, но для этого потребуется выиграть пять тысяч боев подряд.
Я заплатил налогов больше, чем заработал в прошлом году за бой со Стерлингом. Мне удалось поднять много денег на боях, но в соцсетях я получил втрое больше», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.
Двалишвили заявил, что подерется с О’Мэлли в Лас-Вегасе на UFC 306
Шон О’Мэлли: «Мне не назначали бой с Мерабом. Когда я просил об этом UFC, они мне не ответили»
Это у нас блогеры в соцсетях почти 10 лет творили что хотели, сейчас кого то раскулачивают и то не из за мирных побуждений)) учи матчасть)