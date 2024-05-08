О’Мэлли заявил, что соцсети приносят ему больше денег, чем UFC: «Я заплатил налогов больше, чем заработал с боев»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли деньги Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли заявил, что у бойцов UFC есть возможности зарабатывать много денег.

«Все зависит от целей этих парней. Моя цель − стать мульти-мультимиллионером. Я хочу заработать много денег.

В UFC можно заработать кучу денег, не болтая ерунды и не присутствуя в соцсетях, но для этого потребуется выиграть пять тысяч боев подряд.

Я заплатил налогов больше, чем заработал в прошлом году за бой со Стерлингом. Мне удалось поднять много денег на боях, но в соцсетях я получил втрое больше», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

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3 комментария
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Ответ kaha_exe
Был бы в России и за прибыли с соц сети платил бы))
а где не надо за это платить?
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Ответ kaha_exe
Был бы в России и за прибыли с соц сети платил бы))
А где он сказал что с соцсетей не платил? Как раз таки там платят )
Это у нас блогеры в соцсетях почти 10 лет творили что хотели, сейчас кого то раскулачивают и то не из за мирных побуждений)) учи матчасть)
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