«Шугтябрь». О’Мэлли намекнул на время возвращения в октагон
Шон О’Мэлли намекнул, что вернется в октагон в сентябре-2024.
«Шугтябрь», − написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.
Напомним, что в марте-2024 О’Мэлли разгромил по очкам Марлона Веру, защитив титул чемпиона.
В сентябре-2024 UFC планирует один номерной турнир – в ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе состоится UFC 306.
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