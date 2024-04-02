«Шугтябрь». О’Мэлли намекнул на время возвращения в октагон

Шон О’Мэлли намекнул, что вернется в октагон в сентябре-2024.

«Шугтябрь», − написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Напомним, что в марте-2024 О’Мэлли разгромил по очкам Марлона Веру, защитив титул чемпиона.

В сентябре-2024 UFC планирует один номерной турнир – в ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе состоится 306.

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