О’Мэлли готов подняться в легкий вес ради боя с Конором: «Это было бы легендарно»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли готов подняться в легкий вес ради боя с Конором Макгрегором.

«Конор – единственный из больших парней, с которым я готов подраться. Я готов провести с ним поединок в легком весе. Во-первых, этот бой гарантирует большой чек. Это же Конор.

Во-вторых, это было бы легендарно. Он один из немногих бойцов, с кем я могу подраться за пределами моей весовой категории», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Конор вызвал О’Мэлли и Гарсию на спарринг: «Шон тоже принимал остарин, как и Гарсия. Порву вас обоих»

О’Мэлли заявил, что соцсети приносят ему больше денег, чем UFC: «Я заплатил налогов больше, чем заработал с боев»

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2 комментария
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В средний надо подниматься
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61кг vs 84кг. Это будет легендарно. Погнали!))
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