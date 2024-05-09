О’Мэлли готов подняться в легкий вес ради боя с Конором: «Это было бы легендарно»

Шон О’Мэлли готов подняться в легкий вес ради боя с Конором Макгрегором.

« – единственный из больших парней, с которым я готов подраться. Я готов провести с ним поединок в легком весе. Во-первых, этот бой гарантирует большой чек. Это же Конор.

Во-вторых, это было бы легендарно. Он один из немногих бойцов, с кем я могу подраться за пределами моей весовой категории», – сказал чемпион в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

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