Волкановски готов провести четвертый бой с Холлоуэем: «Я еще не прикасался к титулу BMF»

Теги полулегкий вес UFC MMA Макс Холлоуэй Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски готов провести четвертый бой с Максом Холлоуэем.

«Раньше я не понимал, как мы сможем оправдать еще один поединок. На моем счету три победы – ради этого даже не стоит вставать с дивана. Но теперь у него есть титул BMF.

Я еще не прикасался к этому поясу, поэтому мы можем подраться. Посмотрим, что будет дальше», – сказал экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

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2 комментария
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При всем уважений Макс выиграл второй бой, просто тупые может и продажные судьи
+2
-1
+1
Ответ Мейрамбек Аймагамбетов
При всем уважений Макс выиграл второй бой, просто тупые может и продажные судьи
Я тоже об этом. 2 бой макс точно взял
+1
-1
0
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