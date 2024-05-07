Волкановски готов провести четвертый бой с Холлоуэем: «Я еще не прикасался к титулу BMF»

Александр Волкановски готов провести четвертый бой с Максом Холлоуэем.

«Раньше я не понимал, как мы сможем оправдать еще один поединок. На моем счету три победы – ради этого даже не стоит вставать с дивана. Но теперь у него есть титул BMF.

Я еще не прикасался к этому поясу, поэтому мы можем подраться. Посмотрим, что будет дальше», – сказал экс-чемпион в полулегком весе .

Холлоуэй казнил Гейджи страшным нокаутом. Новый обладатель пояса BMF!

Волкановски любит пьянки: стрелял мочой из пистолетов и ел пиявку с ноги