Волков – о спаррингах с Павловичем: «Сергей бьет как копытом. Кажется, я у него ни одного раунда не выиграл»

Александр Волков рассказал о спаррингах с Сергеем Павловичем.

– спарринговал с вами перед своим мощнейшим забегом в марте 2022 года, когда он дошел до чемпионского боя, оформив четыре нокаута в первых раундах. Как много вы собрали информации в этих спаррингах и поможет ли это чем‑то?

– Ну вы же сами видели эти спарринги, он бьет как копытом – очень сильно. Очень тяжело было с ним работать. Мне кажется, я у него ни одного раунда не выиграл.

– Вы помните, чтобы вас вело в ваших с ним спаррингах?

– Конечно, после каждого удара. Ноги подкашивались. Честно говоря, когда он приходил на спарринги, я старался с ним поменьше стоять, потому что я понимал, что каждый раз, когда он бьет, может случиться какая‑нибудь травма.

Я вставал на самые первые раунды с ним и больше старался не вставать. Потому что когда он разогревался, Сергей мог очень сильно ударить, – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

Поединок между Волковым и Павловичем должен стать соглавным событием турнира UFC в Эр-Рияде, который пройдет 22 июня.

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