Себастьян Фундора: «Мои бои всегда кровавые. Поединок с Цзю может получить звание «Бой года»

Себастьян Фундора считает, что бой с Цзю может стать лучшим поединком года.

«Я подумал: «Эй, здесь немного липко...» Я прошел через многие вещи. С тех пор, как мне исполнилось восемь лет, у меня постоянно шло кровотечение из носа. Меня этим уже не напугать. Мы бьемся на сцене. Мы гладиаторы.

Вы видели мои бои раньше? Они всегда кровавые. Я думаю, что этот поединок может стать «Боем года». Это был тяжелый бой с жестким соперником», – заявил чемпион мира по боксу Себастьян Фундора.

Напомним, Тим Цзю проиграл Фундоре раздельным решением судей: 112-116, 116-112, 115-113.

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