Промоутер Цзю: «Наш приоритет – реванш с Фундорой. Готовы подраться за титул с Мадримовым»
Промоутер Цзю рассказал о планах Тимофея после поражения Фундоре.
«Одно из самых смелых выступлений австралийского спортсмена, которое мы видели. Он дрался 10 раундов против очень сильного соперника, хоть почти и не видел. У Тима абсолютное доверие со стороны австралийцев. Это только начало его карьеры. У нас будет матч-реванш, и мы будем готовы к большим боям.
Он ничего не потерял сегодня вечером, никаких позиций. Он лишь показал, насколько далеко готов пойти ради победы.
Исраил Мадримов? Мы готовы подраться с ним в Австралии. Сейчас он выиграл титул, поэтому бой мог бы состояться и в Европе. Посмотрим.
Наш приоритет – реванш с Фудорой» – заявил промоутер Джордж Росс.
Напомним, Тим Цзю проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре: 112-116, 116-112, 115-113.
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