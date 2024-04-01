Промоутер Цзю: «Наш приоритет – реванш с Фундорой. Готовы подраться за титул с Мадримовым»

Промоутер Цзю рассказал о планах Тимофея после поражения Фундоре.

«Одно из самых смелых выступлений австралийского спортсмена, которое мы видели. Он дрался 10 раундов против очень сильного соперника, хоть почти и не видел. У Тима абсолютное доверие со стороны австралийцев. Это только начало его карьеры. У нас будет матч-реванш, и мы будем готовы к большим боям.

Он ничего не потерял сегодня вечером, никаких позиций. Он лишь показал, насколько далеко готов пойти ради победы.

Исраил Мадримов? Мы готовы подраться с ним в Австралии. Сейчас он выиграл титул, поэтому бой мог бы состояться и в Европе. Посмотрим.

Наш приоритет – реванш с Фудорой» – заявил промоутер Джордж Росс.

Напомним, Тим Цзю проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре: 112-116, 116-112, 115-113.

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