UFC представил официальный тизер возвращения Конора под песню Шинейд О’Коннор
Представлен официальный тизер боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.
В выложенном на официальном ютуб-канале 30-секундном ролике Конор Макгрегор ходит в темном помещении с зеленым освещением под песню The Foggy Dew в исполнении Шинейд О’Коннор.
Напомним, что поединок Конора и Майкла Чендлера состоится в ночь на 30 июня в главном событии UFC 303. Это будет первый бой Конора за три года.
Конор − о допинге Гарсии: «Пожизненный бан. Больше не подходи ко мне, Райан»
Гарсия – Конору: «Ты убежал от тестирования в «Дом у дороги». Если встретимся, то сломаю тебе лодыжку»