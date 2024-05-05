UFC представил официальный тизер возвращения Конора под песню Шинейд О’Коннор

Представлен официальный тизер боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

В выложенном на официальном ютуб-канале 30-секундном ролике ходит в темном помещении с зеленым освещением под песню The Foggy Dew в исполнении Шинейд О’Коннор.

Напомним, что поединок Конора и состоится в ночь на 30 июня в главном событии 303. Это будет первый бой Конора за три года.

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