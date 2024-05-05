UFC представил официальный тизер возвращения Конора под песню Шинейд О’Коннор

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Представлен официальный тизер боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

В выложенном на официальном ютуб-канале 30-секундном ролике Конор Макгрегор ходит в темном помещении с зеленым освещением под песню The Foggy Dew в исполнении Шинейд О’Коннор.

Напомним, что поединок Конора и Майкла Чендлера состоится в ночь на 30 июня в главном событии UFC 303. Это будет первый бой Конора за три года.

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4 комментария
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Видео топ. Но грустное. Из-за осознания того, что больше не увижу того самого Конора, который был на пике. Это было явление. Это было шоу и в клетке и за её пределами.
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3 года? Пора место на кладбище искать. пипец я старею не заметно
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Ответ emsnv
Как обладатель татуировки с Шинейд, заявляю что Конор не достоит и ногтя её. Великая женщина
А ты сам то достоин?
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