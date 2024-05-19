Реванш Фьюри – Усик запланирован на 12 октября. Бой гарантирован контрактом

Второй бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится осенью.

Ожидается, что бой пройдет в ночь на 13 октября.

В первом поединке победил Александр Усик, одолев Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал первым абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе за 25 лет

Усик разобрался с Фьюри. Первый абсолютный чемпион в тяжах за 25 лет!