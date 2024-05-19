Реванш Фьюри – Усик запланирован на 12 октября. Бой гарантирован контрактом
Второй бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится осенью.
Ожидается, что бой пройдет в ночь на 13 октября.
В первом поединке победил Александр Усик, одолев Тайсона Фьюри раздельным решением судей.
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Половина раундов явно за Фьюри, половина так же явно за Усиком.
Видимо, всё решил эффектный нокдаун и некоторый перевес в последнем раунде.
Но сила воли у Усика нечеловеческая, буквально, этого не отнять.
Реванш должен быть огненным.
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Тут все решает один момент