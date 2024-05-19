Реванш Фьюри – Усик запланирован на 12 октября. Бой гарантирован контрактом

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Второй бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится осенью.

Ожидается, что бой пройдет в ночь на 13 октября.

В первом поединке победил Александр Усик, одолев Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал первым абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе за 25 лет

Усик разобрался с Фьюри. Первый абсолютный чемпион в тяжах за 25 лет!

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43 комментария
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Не знаю как кому,но лично мне бой понравился!!!
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Ждём на кого поставит Дрейк
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Не знаю, по мне бой был в целом равным.
Половина раундов явно за Фьюри, половина так же явно за Усиком.
Видимо, всё решил эффектный нокдаун и некоторый перевес в последнем раунде.
Но сила воли у Усика нечеловеческая, буквально, этого не отнять.
Реванш должен быть огненным.
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Как бы бой не закончился, но Усик уже доказал свое величие
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Независимо от исхода был бы реванш. Хотя бы ради денег стоит проводить реванш
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Ждём трилогию
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Очевидно, что это трилогия, потому цыган и плясал, спокойно зная, что даже с проигрышем будут ещё бои. Бокс по части сценариев уже почти догнал рестлинг, это надо понимать🤓
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Ответ Mercedes
Ждём на кого поставит Дрейк
Да уже давно ж развенчали этот миф, Дрейк не 100%. Вот если б условный Чердак или Васант на кого-то ставил (тут уже меньше народа поймёт), то тогда да😏
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+4
Обязательно нужен, теперь вряд ли Фьюри будет обезьянничать при реванше)
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Ответ nautilus
Фьюри надо будет лучше готовиться, за счет прирожденного таланта и физических данных не получилось.
Он а целом был хорошо готов. Там один момент всё решил. После такого тяжело полностью вернуть скорость в руках и ногах
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+3
Ответ Mercedes
Ждём на кого поставит Дрейк
Проклятие уже не работает. Да и Саня по делу победил.
+4
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Фьюри по факту до середины вел бой и кэф на Усика был 8,7 в моменте) Но так же в моменте он круто камбэкнул. Так что реванш это хорошая история. Мне тоже бой понравился, скучным он точно не был, такое ощущение что цыган на скилле и классе хотел победить, но Усик весь бой не отступал и перевернул все. Ждём)
+3
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+3
Фьюри надо будет лучше готовиться, за счет прирожденного таланта и физических данных не получилось.
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Первый бой был классным и оба боксера были хороши. Думаю реванш будет еще круче и нас ждет трилогия!
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Уже хочу посмотреть реванш, этот бой был очень интересный и практически на равных.
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Ответ antohhha
Вопрос - насколько теперь высоко натянет Фьюри свой пояс? До свисающей груди, может до шеи? Или не мелочиться и сразу до глаз, чтобы Усик опять нос не разбил?
Нос сломан был, там хруст стоял, я в наушниках услышал.
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Бой хорош - Всё решил нокдаун, но и кто смотрел бой - знает, что Фьюри тоде попал в середине боя, но не стал добивать. Фьюри - разведку провёл, знает, что Саня быстрый, и удар у него не лёгкий, так что реванш будет огонь 🔥. Сразу вспоминаю трилогию Рой Джонс- Антонио Тарвер!
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Ответ OlegTs
Фьюри так и сказал Усику после боя: Я всё понимаю, там у вас война, так что главный бой проведём позже. А кто-то ожидал другого результата?
ну надо же как-то оправдаться
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Ответ badaboom
А этот бой был типа не так важен? Что должно измениться?
может он думал, что вывезет на габаритах? хз, показалось была недооценка
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Ответ Nikolay Kavcic
Обязательно нужен, теперь вряд ли Фьюри будет обезьянничать при реванше)
А этот бой был типа не так важен? Что должно измениться?
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Ответ <Inter>
Он а целом был хорошо готов. Там один момент всё решил. После такого тяжело полностью вернуть скорость в руках и ногах
Но он вернул) По части восстановления после трэш-нокдаунов Фурику нет равных
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Ответ OlegTs
Фьюри так и сказал Усику после боя: Я всё понимаю, там у вас война, так что главный бой проведём позже. А кто-то ожидал другого результата?
нет, даже 3 нокдауна Усика не помогли Фюри с честным судейством. спектакль заранее был продуман на 146%.
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Ответ nautilus
Фьюри надо будет лучше готовиться, за счет прирожденного таланта и физических данных не получилось.
Ну подготовка хорошая была. Фьюри до 7 раунда прямо молодцом был. Потом как будто решил больше придуриваться
С Уайлдером в первом бою была похожая история
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Ответ <Inter>
Он а целом был хорошо готов. Там один момент всё решил. После такого тяжело полностью вернуть скорость в руках и ногах
Это бокс.
Тут все решает один момент
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Ответ H1Tretz
Фьюри по факту до середины вел бой и кэф на Усика был 8,7 в моменте) Но так же в моменте он круто камбэкнул. Так что реванш это хорошая история. Мне тоже бой понравился, скучным он точно не был, такое ощущение что цыган на скилле и классе хотел победить, но Усик весь бой не отступал и перевернул все. Ждём)
Ну скилла и класса на фоне Усика там нет) Но природная суперподвижность при мегагабаритах, быстрый мозг и тактические хитрости команды имеются при должной подготовке.
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Ответ Фанат Ференцвароша
Как бы бой не закончился, но Усик уже доказал свое величие
Абсолют в двух весовых. Великий.
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Ответ Mercedes
Ждём на кого поставит Дрейк
Батя Фьюри после своей ставки присоединился к болельщикам Зенита
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Интересный был бой.
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Как и писал ранее, Усик разобрал на классе... но далось это очень тяжело против такой туши, хотя Усик и сам не мелкий. Да еще и для своего веса Фьюри аномально быстрый
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Кто шарит в боксе, объясните. Если Фьюри выиграет реванш он заберет все пояса и тоже станет абсолютным чемпионом, или как это работает?
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