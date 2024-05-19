Тайсон Фьюри проиграл впервые в карьере

В Саудовской Аравии в ночь на 19 мая прошел бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Усик победил раздельным решением судей.

Для Фьюри это первое поражение в профессиональной карьере. Рекорд Усика – 22-0, у Фьюри – 34-1-1.

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