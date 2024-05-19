Тайсон Фьюри проиграл впервые в карьере
В Саудовской Аравии в ночь на 19 мая прошел бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
Усик победил раздельным решением судей.
Для Фьюри это первое поражение в профессиональной карьере. Рекорд Усика – 22-0, у Фьюри – 34-1-1.
Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая, Ковалев – Сафар
Верил в Тайсона очень, но Усик выдал невероятный бой, остановил такую имбу.
С победой Саня, ты заслужил!
Возможно даже с победным исходом. Но это будет потом, пока Усик неоспоримый король.
Просто Усик - это скорость и навыки в одном флаконе. Он просто средневес ныне в теле супертяжа. С каким-то безумным бэкграундом по любителям.
Усик великий, конечно.
Дальше вроде перехватил инициативу. Хорошо по корпусу работал и очень изматывал Усика. Но потом уже Усик выдал конечно. Правда Фьюри восстановился здорово. Физуха отменная просто. Уже не первый раз встает из тяжелого нокдауна и через раунд как будто ничего особого не произошло.
Половина раундов явно за Фьюри, половина так же явно за Усиком.
Видимо, всё решил эффектный нокдаун и некоторый перевес в последнем раунде.
Усик победил на классе и настрое….