Тайсон Фьюри проиграл впервые в карьере

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

В Саудовской Аравии в ночь на 19 мая прошел бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Усик победил раздельным решением судей.

Для Фьюри это первое поражение в профессиональной карьере. Рекорд Усика – 22-0, у Фьюри – 34-1-1.

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Почему Усик против Фьюри – главный бой тяжей в XXI веке

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44 комментария
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Потанцевал зато в первых 3 раундах
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+39
Ответ Ибрагимкович
Потанцевал зато в первых 3 раундах
План в этих танцах был, это всё чтоб Усик поработал активно, а потом его измотать клинчем, а потом в поздних раундах добить, но... Что-то пошло не так :)

Верил в Тайсона очень, но Усик выдал невероятный бой, остановил такую имбу.
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-1
+32
Спасибо Дрейку😁
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Парни, это было окуенно!
+19
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Саня обещал не оставить его одного, и исполнил его, не отпускал Фьюри ни на шаг, все время был рядом. Такая тактика психологически изматывает.
С победой Саня, ты заслужил!
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-1
+12
Ответ АланСмити
Может дальше продолжать кривляться, но уже перед зеркалом.
Реванш обязательный есть, так что 100% ещё раз покривляется перед Усиком.

Возможно даже с победным исходом. Но это будет потом, пока Усик неоспоримый король.
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Закончил эру Кличко, оформил эру Усика.
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Ответ Фарид Харисов
План в этих танцах был, это всё чтоб Усик поработал активно, а потом его измотать клинчем, а потом в поздних раундах добить, но... Что-то пошло не так :) Верил в Тайсона очень, но Усик выдал невероятный бой, остановил такую имбу.
Если цыган надеялся на изматывание усика, надо было смотреть бой кличко-поветкин и висеть на противнике весь бой, но он только к 5 раунду просек
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+8
Ответ ROMEO BLACK-WHITE
Жаль, что этот несуразный, нескладный клоун-дылда не проиграл нокаутом, как должен был...
Все, кто интересуется боксом глубоко, понимают, что Фьюри вовсе не дылда...Клоун - это да. А так, для 206 см. он потрясающе координирован.
Просто Усик - это скорость и навыки в одном флаконе. Он просто средневес ныне в теле супертяжа. С каким-то безумным бэкграундом по любителям.
+7
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Фьюри конечно умело пользуется своими габаритами. Честно, к 5 раунду уже думал, что на этот раз Усик проиграет. Но что то пошло не так у "цыгана". Александр все же переломил ход боя. Браво!
+7
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Когда он начал строить из себя в ринге Роя Джонса, очень хотелось, чтобы Усик наказал за такое поведение. Так и случилось, поделом.
Усик великий, конечно.
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+6
Может дальше продолжать кривляться, но уже перед зеркалом.
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Готов был неплохо вроде. Но дурью маялся в первых раундах.
Дальше вроде перехватил инициативу. Хорошо по корпусу работал и очень изматывал Усика. Но потом уже Усик выдал конечно. Правда Фьюри восстановился здорово. Физуха отменная просто. Уже не первый раз встает из тяжелого нокдауна и через раунд как будто ничего особого не произошло.
+5
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Не знаю, по мне бой был в целом равным.
Половина раундов явно за Фьюри, половина так же явно за Усиком.
Видимо, всё решил эффектный нокдаун и некоторый перевес в последнем раунде.
+5
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+5
Ответ Pro_Zenit_7
Когда он начал строить из себя в ринге Роя Джонса, очень хотелось, чтобы Усик наказал за такое поведение. Так и случилось, поделом. Усик великий, конечно.
Но это же интересно. Добавил немного огонька, когда скучно было.
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Судьи вытягивали как могли . Любому другому бы защитали КО. А здесь стояли смотрели как он по всему рингу летает .
+5
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Ответ АланСмити
Может дальше продолжать кривляться, но уже перед зеркалом.
Он бабла столько срубил,что может кривляться круглый год 24 часа в сутки.
+3
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Бой хорош, Саня чемпион 🏆🏆🏆 Фьюри игрок и шоумен! Фьюри предложил реванш!
+4
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+3
Ответ Ибрагимкович
Если цыган надеялся на изматывание усика, надо было смотреть бой кличко-поветкин и висеть на противнике весь бой, но он только к 5 раунду просек
Ну ты сравнил Усика и Поветкина. Вот у Фьюри и не получилось особо, а у Кличко да.
+3
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+3
Нечего было с Нгангу с похмелья выходить…
Усик победил на классе и настрое….
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Ответ Atabay Garayew
Спасибо Дрейку😁
Да ) без помощи сделать это было сложнее )
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Реванш на условиях Усика
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Жаль великана, но тут заслуженно.
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Я не про класс, а тактику на бой говорил. У Фьюри хорошо получилось, Усик тяжелее, чем в любом другом бою дышал с 11 раунда. Но цыган очень поздно начал висеть на плечах.
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Реванш осенью?
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Языком зато прикольно поделал в камеру. Надеюсь, он доволен, что хотя бы это получилось.
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Он мог и выиграть, учитывая симпатии судей. Какой *****ящер среди судей там увидел победу Цыгана, до сих пор загадка.
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Ну с почином 😂
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Жаль, что этот несуразный, нескладный клоун-дылда не проиграл нокаутом, как должен был...
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Ответ gnh6zkspng
Такой постановы давно не видел 😅
Ты не по адресу. Постановы - это к Симоньян со Скабеевой...
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