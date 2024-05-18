Сын Тайсона Фьюри встретился с Владимиром Кличко и Усиком
Сын Тайсона Фьюри сфотографировался с Владимиром Кличко и Александром Усиком.
Джон Фьюри опубликовал в соцсетях фото с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко.
Немного ранее сын британского боксера выложил фото с соперником отца – Александром Усиком.
Роналду посетит бой Усик – Фьюри. Возле Криштиану будет сидеть Джошуа
Тайсон Фьюри: «Нахер Усика и его крысиную команду. Я нокаутирую эту маленькую сучку»
Опрос
Кто победит в бою Усик – Фьюри?
18938 голосов
Новостников на спортсе с улицы набрали