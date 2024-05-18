Сын Тайсона Фьюри встретился с Владимиром Кличко и Усиком

Сын Тайсона Фьюри сфотографировался с Владимиром Кличко и Александром Усиком.

Джон Фьюри опубликовал в соцсетях фото с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко.

Немного ранее сын британского боксера выложил фото с соперником отца – Александром Усиком.

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