Сын Тайсона Фьюри встретился с Владимиром Кличко и Усиком

Теги Владимир Кличко Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Сын Тайсона Фьюри сфотографировался с Владимиром Кличко и Александром Усиком.

Джон Фьюри опубликовал в соцсетях фото с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко.

Немного ранее сын британского боксера выложил фото с соперником отца – Александром Усиком.

Роналду посетит бой Усик – Фьюри. Возле Криштиану будет сидеть Джошуа

Тайсон Фьюри: «Нахер Усика и его крысиную команду. Я нокаутирую эту маленькую сучку»

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Кто победит в бою Усик – Фьюри?
18938 голосов
Александр Усик
44%
Александр Усик
Тайсон Фьюри
46%
Тайсон Фьюри
Ничья
10%
Деонтей Уайлдер

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4 комментария
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Для тех, кто не понял, кто из двух, сын цыгана в футболке с говорящей надписью
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Ответ JackD
А второй кто?
Да хрен его знает. Друг, наверное

Новостников на спортсе с улицы набрали
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Ну что так скажу 👍👍👍
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