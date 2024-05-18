Лу Ди Белла: «Получил удовольствие, наблюдая, как Ковалеву надирают задницу. Он никогда мне не нравился»

Теги Лу Ди Белла Сергей Ковалев бокс Бокс/MMA/UFC

Лу Ди Белла отреагировал на поражение Сергея Ковалева.

«Мне никогда не нравился Ковалев... Всегда считал его плохим парнем. Честно говоря, получаю удовольствие, наблюдая, как ему надирают задницу.

Он сказал много расистского дерьма. И это только то, что просочилось в публичное поле», – написал в соцсетях промоутер Лу Ди Белла.

Сегодня Ковалев проиграл единогласным решением Робину Сафару в Эр-Рияде. Это был первый бой россиянина за два года.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая, Ковалев проиграл Сафару. Главный бой – в 01:45

Сергей Ковалев: «Кто ставил на меня в бою с Канело – лузеры! Зачем вы так рискуете?»

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2 комментария
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Ответ Мадина Уйгурова
Кто это такой? Смеяться над стариком такое себе
Товарищ известный, да и Сергей не старик. У Ковалева имя известное, до сих пор на нём можно поиграть с прессой.
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+9
Кто это такой?
Смеяться над стариком такое себе
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