Ковалев проиграл Сафару единогласным решением судей. В 10-м раунде Сергей оказался в нокдауне

В Саудовской Аравии прошел бой в тяжелом весе между и Робином Сафаром.

Сафар победил в 10-раундовом поединке единогласным решением судей.

На последних секундах десятого раунда Ковалев оказался в нокдауне.

Последний раз Ковалев дрался в мае-2022, когда единогласным решением судей победил Тервела Пулева. Сейчас ему 41 год.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая, Ковалев – Сафар