Ковалев проиграл Сафару единогласным решением судей. В 10-м раунде Сергей оказался в нокдауне

Теги Сергей Ковалев бокс Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

В Саудовской Аравии прошел бой в тяжелом весе между Сергеем Ковалевым и Робином Сафаром.

Сафар победил в 10-раундовом поединке единогласным решением судей.

На последних секундах десятого раунда Ковалев оказался в нокдауне.

Последний раз Ковалев дрался в мае-2022, когда единогласным решением судей победил Тервела Пулева. Сейчас ему 41 год.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая, Ковалев – Сафар

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16 комментариев
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В первом тяжёлом весе 41-летний Серёга уже не панчер, к сожалению.
Но не покидало ощущение, что условный 31-летний Ковалёв не заметил бы этого посредственного гражданина.
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Ковалев, конечно просто никакой, при том что он попадал и попадал много, но силы в его ударах не было, в итоге пошёл в концовке в размен и улетел в нокдаун((
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Ответ Stas7sm
В первом тяжёлом весе 41-летний Серёга уже не панчер, к сожалению. Но не покидало ощущение, что условный 31-летний Ковалёв не заметил бы этого посредственного гражданина.
Да возраст даёт знать. Молодой Ковалёв бы не почувствовал его.
С одной стороны надо уходить вовремя, с другой явно заработал хорошо, и все равно на это поражение, зато есть чем семью кормить.
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Ответ avku
Выносливость есть, подбородок крепкий, а вот сила из рук куда-то делась. Удары как тычки, ни одного силового. В принципе равный бой. В конце пропустил хорошо, но встал.
потому что тренироваться надо лучше, а не сеять не пойми что
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Выносливость есть, подбородок крепкий, а вот сила из рук куда-то делась. Удары как тычки, ни одного силового. В принципе равный бой. В конце пропустил хорошо, но встал.
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да, удар пропал...хорошо, что не нокаут, все же, швед сильно не напирал...
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Попал в нокдаун? Спортс как обычно.
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Жаль ветерана.
Но возраст даёт знать.
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Ожидаемо! Главное, денег заработал!
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Серега давно закончился как боксёр если средневес канело его уничтожил.. А до этого чуть ярд не опозорил
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Только посеял залупу и никакого толку 😄
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2 года не тренил, бабки предложили он и выскочил.ожидаемо
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у крашера и усика один манагер кстати
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Ответ Porlamorla
2 года не тренил, бабки предложили он и выскочил.ожидаемо
Он тренировался активно в Киргизии
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Ответ cazzzo@yandex.ru
Он тренировался активно в Киргизии
за 1 месяц до боя
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Ответ Porlamorla
за 1 месяц до боя
До этого в Узбекистане. 10 раундов неплохо продержался, соперник молодой устал не меньше. Но с мощью прям проблема, её не было от слова совсем. Странно для профессионального боксёра с таким рекордом.
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