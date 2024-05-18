Ковалев проиграл Сафару единогласным решением судей. В 10-м раунде Сергей оказался в нокдауне
В Саудовской Аравии прошел бой в тяжелом весе между Сергеем Ковалевым и Робином Сафаром.
Сафар победил в 10-раундовом поединке единогласным решением судей.
На последних секундах десятого раунда Ковалев оказался в нокдауне.
Последний раз Ковалев дрался в мае-2022, когда единогласным решением судей победил Тервела Пулева. Сейчас ему 41 год.
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Но не покидало ощущение, что условный 31-летний Ковалёв не заметил бы этого посредственного гражданина.
С одной стороны надо уходить вовремя, с другой явно заработал хорошо, и все равно на это поражение, зато есть чем семью кормить.
Но возраст даёт знать.