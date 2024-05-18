Ковалев – о конфликте отца Фьюри с командой Усика: «Видел удар Джона. Это непозволительно»

Теги Сергей Ковалев Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Сергей Ковалев осудил отца Тайсона Фьюри за удар члена команды Усика.

«Да, я видел удар Джона Фьюри. Он определенно был не прав. Нельзя было это делать. Такой агрессии быть не должно. Это непозволительно», – заявил экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв.

Сегодня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Ковалев подерется с Робином Сафаром в главном карде турнира.

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