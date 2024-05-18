Фьюри купил на аукционе шорты с автографом Усика. В них украинец дрался против Гассиева

Тайсон Фьюри купил на благотворительном аукционе шорты Александра Усика.

Мероприятие состоялось в Эр-Рияде перед процедурой официального взвешивания.

Устроил аукцион Турки Аль эш-Шейх, ответственный за проведение предстоящего вечера бокса.

Одним из предметов торгов были шорты с автографом Александра Усика, в которых он дрался против Мурата Гассиева в 2018 году.

Лот выкупил Тайсон Фьюри, заплатив за него $10 тысяч.

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