Фьюри купил на аукционе шорты с автографом Усика. В них украинец дрался против Гассиева

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Мурат Гассиев бокс Усик – Фьюри Турки Аль эш-Шейх Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри купил на благотворительном аукционе шорты Александра Усика.

Мероприятие состоялось в Эр-Рияде перед процедурой официального взвешивания.

Устроил аукцион Турки Аль эш-Шейх, ответственный за проведение предстоящего вечера бокса.

Одним из предметов торгов были шорты с автографом Александра Усика, в которых он дрался против Мурата Гассиева в 2018 году.

Лот выкупил Тайсон Фьюри, заплатив за него $10 тысяч.

Дрейк поставил $565 тысяч на победу Фьюри в бою с Усиком

Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!). Ждем нового абсолюта в тяжах – спустя 25 лет

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2 комментария
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Интересно купил по приколу или поддержал благотворительную акцию)
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+2
Ответ S.Laposter
Интересно купил по приколу или поддержал благотворительную акцию)
Вопрос открытый и интересный 🤔🤔🤔
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