Владимир Кличко – о потасовке Фьюри и Усика: «Настоящий конфликт мы увидим на ринге»

Теги Владимир Кличко Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Владимир Кличко не придал значения потасовке между Усиком и Фьюри.

«Настоящий конфликт мы увидим на ринге», – отреагировал олимпийский чемпион Владимир Кличко.

Напомним, вчера Александр Усик и Тайсон Фьюри устроили потасовку во время финальной битвы взглядов.

Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!). Ждем нового абсолюта в тяжах – спустя 25 лет

20 текстов, чтобы подготовиться к супербою Усика и Фьюри – главному в XXI веке

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Александр Усик
44%
Александр Усик
Тайсон Фьюри
45%
Тайсон Фьюри
Ничья
11%
Деонтей Уайлдер

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3 комментария
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настоящий конфликт увидим не только лишь все...
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Ответ Александр Кудрявцев
Конечно увижу как надерут задницу Усику
Англосакс против украинца! Ты должен ждать обоюдный нокаут.
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