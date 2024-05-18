Владимир Кличко – о потасовке Фьюри и Усика: «Настоящий конфликт мы увидим на ринге»
Владимир Кличко не придал значения потасовке между Усиком и Фьюри.
«Настоящий конфликт мы увидим на ринге», – отреагировал олимпийский чемпион Владимир Кличко.
Напомним, вчера Александр Усик и Тайсон Фьюри устроили потасовку во время финальной битвы взглядов.
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