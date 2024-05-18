Усик оставил последнее послание Фьюри перед боем: «Не бойся, ты не будешь один»

Александр Усик в последний раз обратился к Тайсону Фьюри перед поединком.

«Тайсон, не бойся, я не оставлю тебя одного», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.

Сегодня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

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