Усик оставил последнее послание Фьюри перед боем: «Не бойся, ты не будешь один»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик в последний раз обратился к Тайсону Фьюри перед поединком.

«Тайсон, не бойся, я не оставлю тебя одного», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.

Сегодня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

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45%
Тайсон Фьюри
Ничья
11%
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1 комментарий
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Ну так правильно ты будешь рядом то есть тебя будет колотить
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