Усик оставил последнее послание Фьюри перед боем: «Не бойся, ты не будешь один»
Александр Усик в последний раз обратился к Тайсону Фьюри перед поединком.
«Тайсон, не бойся, я не оставлю тебя одного», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.
Сегодня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
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