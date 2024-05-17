Гаджиев сообщил, что Минеев и Исмаилов подерутся 20 июля по правилам бокса

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут боксерский поединок 20 июля.

«Бой пройдет 20 июля в Москве. Формула поединка − восемь раундов по три минуты», − рассказал промоутер Владимира Минеева Камил Гаджиев.

Напомним, что ранее Минеев и Исмаилов провели два боя по правилам ММА: первый поединок завершился вничью, а в реванше Владимир победил техническим нокаутом.

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