Гаджиев сообщил, что Минеев и Исмаилов подерутся 20 июля по правилам бокса

Теги Камил Гаджиев бокс Владимир Минеев Магомед Исмаилов Исмаилов - Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут боксерский поединок 20 июля.

«Бой пройдет 20 июля в Москве. Формула поединка − восемь раундов по три минуты», − рассказал промоутер Владимира Минеева Камил Гаджиев.

Напомним, что ранее Минеев и Исмаилов провели два боя по правилам ММА: первый поединок завершился вничью, а в реванше Владимир победил техническим нокаутом.

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3 комментария
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Местные драки тоже деградируют, как и остальной спорт) сколько можно таскать эту вывеску: Минеев (почему не в окопе) и Исмаилов (почему в шортах)? Ну комедия уже, нет?
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Скриньте. Будет дисквал Исмаилова за тэйкдауны
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Ответ seppblatter@mail.ru
Местные драки тоже деградируют, как и остальной спорт) сколько можно таскать эту вывеску: Минеев (почему не в окопе) и Исмаилов (почему в шортах)? Ну комедия уже, нет?
Исмаилов (почему не в окопе в Палестине) *
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