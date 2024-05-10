Минеев − о трилогии с Исмаиловым: «Контракт еще не подписан, мы в состоянии договоренности»

Теги бокс Владимир Минеев Магомед Исмаилов Исмаилов - Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев заявил, что готовится к третьему бою с Магомедом Исмаиловым.

«Я контракт еще не подписал, нет его пока. Мы пока находимся в состоянии договоренности. Эта история имеет право на жизнь.

Я сейчас хочу немного восстановиться после боя с Глуховым. Но если говорить о ментальной подготовке, я уже нахожусь на стадии настраивания. Думаю о нем, о процессе подготовки, спарринг-партнерах, стратегиях. Думаю про гейм-план», − сказал боец ММА Владимир Минеев.

Минеев и Исмаилов дважды дрались по ММА: первый бой закончился вничью, а во втором техническим нокаутом победил Владимир. Третий поединок должен состояться по правилам бокса.

Владимир Минеев: «Планирую в этом году закончить бойцовскую карьеру»

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1 комментарий
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