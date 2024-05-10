Федор − о бое с Тайсоном: «Были сделаны шаги, но Майк выбрал Джейка Пола»

Теги Майк Тайсон Федор Емельяненко бокс Джейк Пол Федор Емельяненко - Тайсон Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко объяснил, почему не состоялся его бой с Майком Тайсоном.

«Пока только разговоры, обоюдное желание. Но когда дойдет до дела, до более серьезных переговоров, вы узнаете. Да, я хотел бы подраться с Майком Тайсоном, и шаги для этого были сделаны, но Майк сказал, что их не было, и выбрал Джейка Пола», − сказал бывший боец ММА Федор Емельяненко.

Напомним, что Тайсон подерется с Полом в Техасе в ночь на 21 июля.

Федор Емельяненко посетит бой между Тайсоном и Полом

Емельяненко – слабый боксер с корявой техникой. Но в MMA этого хватало

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Майк : Ничего личного брат, это бизнес
0
0
0
Тайсоном-Емельяненко будет актуально не в Техасе ,а в Японии.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий