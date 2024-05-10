Федор − о бое с Тайсоном: «Были сделаны шаги, но Майк выбрал Джейка Пола»
Федор Емельяненко объяснил, почему не состоялся его бой с Майком Тайсоном.
«Пока только разговоры, обоюдное желание. Но когда дойдет до дела, до более серьезных переговоров, вы узнаете. Да, я хотел бы подраться с Майком Тайсоном, и шаги для этого были сделаны, но Майк сказал, что их не было, и выбрал Джейка Пола», − сказал бывший боец ММА Федор Емельяненко.
Напомним, что Тайсон подерется с Полом в Техасе в ночь на 21 июля.
Федор Емельяненко посетит бой между Тайсоном и Полом
Емельяненко – слабый боксер с корявой техникой. Но в MMA этого хватало