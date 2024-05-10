Федор − о бое с Тайсоном: «Были сделаны шаги, но Майк выбрал Джейка Пола»

Федор Емельяненко объяснил, почему не состоялся его бой с Майком Тайсоном.

«Пока только разговоры, обоюдное желание. Но когда дойдет до дела, до более серьезных переговоров, вы узнаете. Да, я хотел бы подраться с , и шаги для этого были сделаны, но Майк сказал, что их не было, и выбрал », − сказал бывший боец ММА Федор Емельяненко.

Напомним, что Тайсон подерется с Полом в Техасе в ночь на 21 июля.

Федор Емельяненко посетит бой между Тайсоном и Полом

Емельяненко – слабый боксер с корявой техникой. Но в MMA этого хватало