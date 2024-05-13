Роган – о Джейке Поле: «Не зная, что он блогер, вы бы подумали, что это профессиональный боксер»

Теги Джо Роган бокс Джейк Пол контент Бокс/MMA/UFC

Джо Роган восхищен боксерскими навыками Джейка Пола.

«Если бы этот парень не был блогером и вы бы увидели, как он боксирует... Вы бы сказали, что он охренительно хорош! Он выглядит не хуже профессионала», – заявил комментатор UFC Джо Роган.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном состоится 21 июля и пройдет на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.

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1 комментарий
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Да, но есть нюанс, он все еще дерется с не боксерами, может поэтому на их фоне он выглядит хорошо?
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