Роган – о Джейке Поле: «Не зная, что он блогер, вы бы подумали, что это профессиональный боксер»

Джо Роган восхищен боксерскими навыками Джейка Пола.

«Если бы этот парень не был блогером и вы бы увидели, как он боксирует... Вы бы сказали, что он охренительно хорош! Он выглядит не хуже профессионала», – заявил комментатор UFC Джо Роган.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном состоится 21 июля и пройдет на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.

Федор − о бое с Тайсоном: «Были сделаны шаги, но Майк выбрал Джейка Пола»

Пол – о поединке с Тайсоном: «Один из нас должен умереть»