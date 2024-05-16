Андерсон Сильва проведет прощальный поединок против Чейла Соннена (Sherdog)

Теги Андерсон Сильва MMA Чейл Соннен бокс Бокс/MMA/UFC

Андерсон Сильва проведет прощальный бой против Чейла Соннена.

Об этом сообщает портал Sherdog. Поединок по правилам бокса пройдет 15 июня в Сан-Паулу (Бразилия).

Сильва и Соннен дважды встречались в октагоне. В 2010-м Андерсон победил болевым приемом – спустя два года состоялся реванш, в котором Соннен проиграл техническим нокаутом.

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Прощальные бои мма-шников, напоминает прощальные гастроли Пугачёвой)
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