Андерсон Сильва проведет прощальный поединок против Чейла Соннена (Sherdog)
Андерсон Сильва проведет прощальный бой против Чейла Соннена.
Об этом сообщает портал Sherdog. Поединок по правилам бокса пройдет 15 июня в Сан-Паулу (Бразилия).
Сильва и Соннен дважды встречались в октагоне. В 2010-м Андерсон победил болевым приемом – спустя два года состоялся реванш, в котором Соннен проиграл техническим нокаутом.
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