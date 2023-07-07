Альдо, Сильва и Серроне официально введены в зал славы UFC

Теги UFC Андерсон Сильва MMA Робби Лоулер Жозе Альдо Дженс Палвер Дональд Серроне Бокс/MMA/UFC

Жозе Альдо, Андерсон Сильва и Дональд Серроне вошли в зал славы UFC.

36-летний Альдо завершил карьеру в ММА после поражения Мерабу Двалишвили. Всего он провел 39 боев, победив в 31 из них. С 2009 по 2015 год он владел поясом WEC/UFC в полулегком весе.

Сильва – бывший чемпион UFC в среднем весе и обладатель самой длительной победной серии в истории промоушена (16 боев). В последний раз он дрался в 2020 году, проиграв Юрайе Холлу техническим нокаутом.

Серроне дебютировал в UFC в 2011 году и покинул промоушен в 2022-м. За это время он провел 38 поединков – это третий показатель в истории организации.

Также в зал славы были введены Дженс Палвер и Робби Лоулер, который в ночь на 9 июля проведет прощальный бой против Нико Прайса.

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