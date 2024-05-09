Соннен заявил, что ему предложили страховать бой Диаза и Масвидаля: «С радостью побью Хорхе»

Чейл Соннен заявил, что ему предложили страховать бой Диаза и Масвидаля.

«Я готов подраться с прямо сейчас. Он может наносить удары правой рукой, может бить меня по яйцам – мне плевать. Он может делать все, что захочет.

Я обколюсь стероидами и с радостью побью его. Но я не буду драться с Нейтом. Именно это я и сказал организаторам», – заявил экс-боец UFC Чейл Соннен.

Поединок по правилам бокса между Диазом и Масвидалем состоится в ночь на 7 июля в Анахайме, штат Калифорния.

Диаз отказался участвовать в пресс-конференции с Масвидалем: «##### этого ниггера. Поговори сам с собой, сраный ублюдок»

Масвидаль отреагировал на анонс поединка с Диазом: «Нейт – покойник»