Сильва призвал легализовать допинг в ММА: «Это не повлияет на результаты боев, но поможет избежать травм»

Андерсон Сильва призвал разрешить допинг в смешанных единоборствах.

«Тренировки, через которые проходят бойцы ММА, нельзя сравнить ни с чем. Подготовка сильно отличается от того, что делают другие спортсмены. Бокс, джиу-джитсу, борьба... Все это очень травмоопасно.

Но повреждений можно избежать, если прислушиваться к врачам и принимать то, что они выписывают. Если не переусердствовать, то эти препараты не повлияют на результат поединка.

Я выступаю за тестирование в неделю боя. Если провалил тест – виноват сам. Но невозможно не травмироваться, если выступаешь на таком высоком уровне. Считать иначе – лицемерие», – сказал экс-чемпион в среднем весе .

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