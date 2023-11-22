Сильва призвал легализовать допинг в ММА: «Это не повлияет на результаты боев, но поможет избежать травм»

Теги допинг UFC Андерсон Сильва MMA Бокс/MMA/UFC

Андерсон Сильва призвал разрешить допинг в смешанных единоборствах.

«Тренировки, через которые проходят бойцы ММА, нельзя сравнить ни с чем. Подготовка сильно отличается от того, что делают другие спортсмены. Бокс, джиу-джитсу, борьба... Все это очень травмоопасно.

Но повреждений можно избежать, если прислушиваться к врачам и принимать то, что они выписывают. Если не переусердствовать, то эти препараты не повлияют на результат поединка.

Я выступаю за тестирование в неделю боя. Если провалил тест – виноват сам. Но невозможно не травмироваться, если выступаешь на таком высоком уровне. Считать иначе – лицемерие», – сказал экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва.

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4 комментария

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pit4er
Серьезных травм не будет, потому что все будут умирать в 30 от кардиологии
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Alex Smith
Ответ pit4er
Серьезных травм не будет, потому что все будут умирать в 30 от кардиологии
Глупости. Они же не будут анаболические стероиды жрать вёдрами, это им тупо ни к чему
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Fizkultprivet
Ответ pit4er
Серьезных травм не будет, потому что все будут умирать в 30 от кардиологии
Вот мельдоний как раз от кардиологии.
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xQcoW
Как будто сейчас не употребляют
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