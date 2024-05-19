Усик повторил достижение Холифилда, став абсолютным чемпионом в первом тяжелом и тяжелом весах
В Саудовской Аравии в ночь на 19 мая прошел бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
Усик победил раздельным решением судей и стал абсолютом сразу в двух весах за профессиональную карьеру. В 2018 году он победил Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Теперь – завоевал все пояса в тяжелом.
Ранее этого же добивался Эвандер Холифилд, который в 1988 году стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, а в 1990-м – в тяжелом.
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Да ещё в двух весовых категориях !
Где-то на уровне Леннокса Льюиса теперь.
Но в реванше ждёт … Тайсон