Усик повторил достижение Холифилда, став абсолютным чемпионом в первом тяжелом и тяжелом весах

Теги Александр Усик бокс Усик – Фьюри Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

В Саудовской Аравии в ночь на 19 мая прошел бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Усик победил раздельным решением судей и стал абсолютом сразу в двух весах за профессиональную карьеру. В 2018 году он победил Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Теперь – завоевал все пояса в тяжелом.

Ранее этого же добивался Эвандер Холифилд, который в 1988 году стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, а в 1990-м – в тяжелом.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая, Ковалев – Сафар

Усик и братья Кличко – так кто из них сильнее?

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Усик в пантеоне величайших боксёров
+33
-1
+32
Великий боксер и фантастический бой.
+27
-1
+26
Судья спас Фьюри от позора 🤭
+17
-2
+15
легенда
+11
-2
+9
Усик уже прошёл бокс.Размазал босса в конце
+9
-1
+8
Усик, лучший!!!🔥🇺🇦
+6
0
+6
Классный бой, Александр Великий
+6
0
+6
Величайший, умнейший боксёр!
+5
-1
+4
Абсолютный ЧЕМПИОН - ЗВУЧИТ !
Да ещё в двух весовых категориях !
+3
0
+3
Усик уже превзошёл Холифилда, ИМХО.
Где-то на уровне Леннокса Льюиса теперь.
+2
0
+2
Ответ Злой Руся
Судья спас Фьюри от позора 🤭
Позор не выйти на бой, избегать боя.
+2
0
+2
Без уха откушанного - не считается))
Но в реванше ждёт … Тайсон
+1
0
+1
История, один из величайших.
0
0
0
надо уходить на Пике, уже доказывать нечего. Усик в зале Славы!
0
0
0
Экстаз какой то! Только я не понял ринг это яйцеклетка Дуа Липы чтоли, зачем там столько "претендентов"?!
0
0
0
Историческая *****
0
0
0
Ответ Зеленский
Усик уже прошёл бокс.Размазал босса в конце
Какой босс. Цыган -клоун. Усик прост показал, что супертяжёлый вес сейчас - цирк уродов.
+1
-1
0
Ответ Arsen Melikyan
надо уходить на Пике, уже доказывать нечего. Усик в зале Славы!
трилогию замутят
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий