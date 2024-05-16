Папа Римский благословил пояс, за который подерутся Усик и Фьюри
Папа Римский Франциск благословил пояс, за который подерутся Усик и Фьюри.
Фрагментом встречи в социальных сетях поделился президент WBC Маурисио Сулейман.
«Незабываемый момент», – подписал публикацию Сулейман.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Почему в боксе так много поясов? WBC, WBA, WBO и IBF – что это вообще значит?
Опрос
Кто победит в бою Усик – Фьюри?
4262 голосa
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир — телец златой!
В умилении сердечном
Прославляя истукан
Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном
Окружая пьедестал,
Окружая пьедестал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Этот идол золотой
Волю неба презирает,
Насмехаясь изменяет
Он небес закон святой!
В угожденье богу злата
Край на край встаёт войной;
И людская кровь рекой
По клинку течёт булата!
Люди гибнут за металл,
Люди гибнут за металл!
Сатана там правит бал!,
Там правит бал!
Сатана там правит бал!,
Там правит бал!
Сатана там правит бал!,
Там правит бал!