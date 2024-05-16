Папа Римский благословил пояс, за который подерутся Усик и Фьюри

Папа Римский Франциск благословил пояс, за который подерутся Усик и Фьюри.

Фрагментом встречи в социальных сетях поделился президент WBC Маурисио Сулейман.

«Незабываемый момент», – подписал публикацию Сулейман.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между и состоится 18 мая в (Саудовская Аравия).

Почему в боксе так много поясов? WBC, WBA, WBO и IBF – что это вообще значит?

Каким будет бой Фьюри и Усика?