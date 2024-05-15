Фьюри − о бое с Усиком: «Почему я выиграю? Потому что так было всегда»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри заявил, что победит Александра Усика из-за большего желания.

«Почему я выиграю? Потому что так было всегда. Я побеждал, побеждал и побеждал, несмотря ни на что.

Что я умею делать, так это побеждать. Неважно, близкая победа или убедительная, победа всегда была у меня. 16 лет как профи.

В итоге все сводится к тому, кто больше хочет победить в этот вечер. Думаю, что этот человек − я», − сказал чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри, который 18 мая подерется с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

Кто это сказал: Фьюри или герой фильмов Гая Ричи?

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