Ибрагимович обратился к Фьюри: «Твори историю и обязательно побеждай. А мы будем смотреть»

Златан Ибрагимович обратился к Тайсону Фьюри перед боем с Александром Усиком.

«Эй, Тайсон! Как дела? Надеюсь, что у тебя был отличный подготовительный лагерь. Ты хорошо выглядишь. Наслаждайся боем – уверен, что ты сделаешь то, что привык делать. Будешь творить историю.

Желаю тебе быть самим собой – выйди и порадуй нас. Веселись и обязательно побеждай, как и всегда. А мы будем смотреть. Береги себя», – сказал бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между и состоится 18 мая в (Саудовская Аравия).

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