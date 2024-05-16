Ибрагимович обратился к Фьюри: «Твори историю и обязательно побеждай. А мы будем смотреть»

Теги Златан Ибрагимович Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Златан Ибрагимович обратился к Тайсону Фьюри перед боем с Александром Усиком.

«Эй, Тайсон! Как дела? Надеюсь, что у тебя был отличный подготовительный лагерь. Ты хорошо выглядишь. Наслаждайся боем – уверен, что ты сделаешь то, что привык делать. Будешь творить историю.

Желаю тебе быть самим собой – выйди и порадуй нас. Веселись и обязательно побеждай, как и всегда. А мы будем смотреть. Береги себя», – сказал бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Фьюри и Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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