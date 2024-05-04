Турки Аль эш-Шейх: «Желаю Бетербиеву скорейшего выздоровления. Турнир 5 на 5 состоится, а бой Артура с Биволом перенесем на конец года»

Теги Артур Бетербиев бокс Бивол - Бетербиев Турки Аль эш-Шейх Бокс/MMA/UFC

Турки Аль эш-Шейх подтвердил перенос бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Из-за травмы Бетербиева мы отложим его бой против Бивола на конец года. Желаю моему брату Артуру скорейшего выздоровления. Турнир 5 на 5 остается в силе и пройдет 1 июня», – написал в соцсетях Турки Аль эш-Шейх.

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