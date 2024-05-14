Тайсон Фьюри: «Усик лучше Кличко, лучше Уайлдера. Его достижения впечатляют»

Тайсон Фьюри высказался о предстоящем бое с Александром Усиком.

«Считаю, что - лучший боксер, с которым мне приходилось встречаться. Он лучше , лучше . Лучше всех моих соперников. Чемпион в двух весовых категориях, победитель Олимпийских игр.

Его достижения впечатляют. Он снес голову , которого все считали убийцей. Он отлично выглядел в каждом из своих поединков», – сказал чемпион мира по боксу .

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоится 18 мая в (Саудовская Аравия).

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