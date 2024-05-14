Тайсон Фьюри: «Усик лучше Кличко, лучше Уайлдера. Его достижения впечатляют»
Тайсон Фьюри высказался о предстоящем бое с Александром Усиком.
«Считаю, что Усик - лучший боксер, с которым мне приходилось встречаться. Он лучше Владимира Кличко, лучше Деонтея Уайлдера. Лучше всех моих соперников. Чемпион в двух весовых категориях, победитель Олимпийских игр.
Его достижения впечатляют. Он снес голову Энтони Джошуа, которого все считали убийцей. Он отлично выглядел в каждом из своих поединков», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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