Тайсон Фьюри: «Усик лучше Кличко, лучше Уайлдера. Его достижения впечатляют»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри высказался о предстоящем бое с Александром Усиком.

«Считаю, что Усик - лучший боксер, с которым мне приходилось встречаться. Он лучше Владимира Кличко, лучше Деонтея Уайлдера. Лучше всех моих соперников. Чемпион в двух весовых категориях, победитель Олимпийских игр.

Его достижения впечатляют. Он снес голову Энтони Джошуа, которого все считали убийцей. Он отлично выглядел в каждом из своих поединков», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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4 комментария
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В сеть уплыло интервью от 19-го мая?
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Ответ Великий Алонсо
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Очень вероятно
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Ответ Великий Алонсо
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Ну уж точно лучше той 40+ версии, с которой встречался Фьюри.
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