Мичел Перейра помогает спасать домашних животных в зоне наводнений в Бразилии

Теги происшествия UFC MMA средний вес (MMA) Мичел Перейра Бокс/MMA/UFC

Мичел Перейра участвует в спасательной операции в зоне наводнений в Бразилии.

«Я очень устал, но не устаю помогать. За всю жизнь ни разу не видел ничего подобного, поэтому решил занять место в первых рядах. Мы с вами, Рио-Гранде-до-Сул», − написал в соцсетях средневес UFC Мичел Перейра.

Жертвами наводнений в бразильском штате Рио-Гранде-до-Сул стали более сотни человек.

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4 комментария
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Нет слов! Одни эмоции 👏🏽👏🏽👏🏽
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Человечище💪🤝
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Вот достойный человек, а не какая-то "обезъяна", фотографирующаяся с медведями, тиграми или аллигаторами
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не зря я за него сразу болеть начал как увидел. Красава
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