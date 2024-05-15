Мичел Перейра помогает спасать домашних животных в зоне наводнений в Бразилии

Мичел Перейра участвует в спасательной операции в зоне наводнений в Бразилии.

«Я очень устал, но не устаю помогать. За всю жизнь ни разу не видел ничего подобного, поэтому решил занять место в первых рядах. Мы с вами, Рио-Гранде-до-Сул», − написал в соцсетях средневес UFC Мичел Перейра.

Жертвами наводнений в бразильском штате Рио-Гранде-до-Сул стали более сотни человек.

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