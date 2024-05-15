Двалишвили сообщил, что попал в ДТП в Нью-Йорке: «Я в порядке, все здоровы»

Теги происшествия легчайший вес UFC MMA Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Мераб Двалишвили рассказал о последствиях ДТП в Нью-Йорке.

Двалишвили выложил видео в соцсетях, на которых видно, что автомобиль серьезно пострадал при ДТП.

«Я нахожусь в Нью-Йорке чуть больше суток и успел попасть в серьезную аварию. Мы находились в такси в момент, когда в нас врезались несколько машин. Я сидел сзади. Слава Богу, я в порядке. Все здоровы», − прокомментировал инцидент боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили.

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