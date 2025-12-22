Орловский – о потасовке за кулисами боя Джошуа – Пол: «Я был их жертвой. Доэрти успешно спрятался за своим телохранителем и сбежал»
Орловский считает себя жертвой потасовки на турнире по боксу в Майами.
Экс-боец UFC Андрей Орловский прокомментировал скандальную потасовку за кулисами боя Джошуа – Пол.
«Они искали контент для своего сайта. Думаю, я был их жертвой. Джек Доэрти успешно спрятался за своим телохранителем и сбежал», – сказал Орловский.
Цзю – о поединке Джошуа и Пола: «Такие бои портят бокс. Я – боксер старой формации, мне не хочется смотреть на эту клоунаду»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
