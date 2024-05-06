Турки Аль эш-Шейх: «Веду переговоры о поединке Кроуфорд – Канело. Надеюсь, они подерутся в декабре или январе»

Теги Сауль Альварес Теренс Кроуфорд бокс Турки Аль эш-Шейх Бокс/MMA/UFC

Турки Аль эш-Шейх подтвердил, что ведет переговоры о поединке Кроуфорд – Канело.

«Мы тщательно спланировали нашу деятельность в последние шесть месяцев. Мы тратим деньги на рекламу и в то же время изучаем рынок. У нас есть собственные исследования и много информации. Нужно решить все проблемы и улучшить рынок.

Бокс сломан. В прошлом веке он был на вершине спорта, но платные события и отсутствие централизованного управления снизили его популярность.

У нас есть стратегическое видение, в котором мы определили неиспользованные возможности. Я работаю со всеми. Нам удалось объединить промоутеров ради общей цели.

Сейчас я пытаюсь свести Канело с Теренсом Кроуфордом. Мы обсуждаем возможные варианты. Я не позволю Теренсу еще год сидеть сложа руки. Надеюсь, что они подерутся в декабре или январе», – заявил Турки Аль эш-Шейх.

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