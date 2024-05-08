Хабиб посетит матч Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «Химками». Экс-чемпион UFC нанесет символический удар

Теги Химки Первая лига UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Динамо Махачкала Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов нанесет символический удар перед матчем «Динамо» и «Химок».

«Хабиб Нурмагомедов снова на «Анжи Арене». Легенда UFC нанесет первый удар по мячу в матче «Динамо» − «Химки» и поддержит нашу команду в битве за РПЛ», − сказано в сообщении пресс-службы махачкалинского «Динамо».

«Динамо» и «Химки» сыграют в матче 31-го тура Первой лиги. Игра состоится 8 мая, начало – в 19:30 по мск. Команды занимают второе и первое места в таблице первенства за четыре тура до конца сезона.

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11 комментариев
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Экс-чемпион UFC нанесет символический удар

Кому?
+32
-2
+30
А так как его консультировал Широков, символическим первым ударом он вырубит судью. Извините,заранее.
+8
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+8
Ответ Мадина Уйгурова
Мостовому (я знаю, что он не имеет отношения к этим командам, просто мне хочется лично этого)
Не стоит, а то это будет первое в карьере поражение Хабиба.
+9
-4
+5
Посмотрел на эти ваши ЛЧ и понял, что настоящий футбол в лучшей лиге мира
+4
0
+4
Ответ ОттоДракула
Экс-чемпион UFC нанесет символический удар Кому?
Мостовому (я знаю, что он не имеет отношения к этим командам, просто мне хочется лично этого)
+4
-1
+3
Битва за РПЛ? Ничего себе. А в футбол играть будут?)
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Символический бросок больше подошёл бы - всё же у Хабиба борцовская техника преобладает, а не ударная.
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Ответ ОттоДракула
Экс-чемпион UFC нанесет символический удар Кому?
судье наверное
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