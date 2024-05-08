Хабиб посетит матч Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «Химками». Экс-чемпион UFC нанесет символический удар

Хабиб Нурмагомедов нанесет символический удар перед матчем «Динамо» и «Химок».

« снова на «Анжи Арене». Легенда UFC нанесет первый удар по мячу в матче «Динамо» − «Химки» и поддержит нашу команду в битве за РПЛ», − сказано в сообщении пресс-службы махачкалинского «Динамо».

«Динамо» и «Химки» сыграют в матче 31-го тура Первой лиги. Игра состоится 8 мая, начало – в 19:30 по мск. Команды занимают второе и первое места в таблице первенства за четыре тура до конца сезона.

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