«Исторический матч». Хабиб посетил игру «Баварии» и «Реала»
Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Баварии» и «Реала».
Первая игра 1/2 финала Лиги чемпионов состоялась 30 апреля на «Альянц Арене» в Германии, завершившись вничью (2:2).
«Какой исторический матч вчера прошел!» – написал в социальных сетях экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, опубликовав фотографию со стадиона.
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