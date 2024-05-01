«Исторический матч». Хабиб посетил игру «Баварии» и «Реала»

Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Баварии» и «Реала».

Первая игра 1/2 финала Лиги чемпионов состоялась 30 апреля на «Альянц Арене» в Германии, завершившись вничью (2:2).

«Какой исторический матч вчера прошел!» – написал в социальных сетях экс-чемпион в легком весе , опубликовав фотографию со стадиона.

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