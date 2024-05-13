Отец Фьюри – о стычке с членом команды Усика: «Искренне извиняюсь. Он был очень неуважительным парнем»

Теги Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Отец Тайсона Фьюри извинился за инцидент с представителем команды Усика .

«Искренне извиняюсь. Мы такие, какие есть. Эмоции и напряжение зашкаливают. Он был очень неуважительным парнем. Если вы подойдете близко к окружению бойца, то можете что-то поймать.

Для меня важно уважение к моему сыну, а он его не проявил. Кровь? Меня это не беспокоит. Это то, ради чего мы живем. Для меня это обычное явление», – признался Джон Фьюри.

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