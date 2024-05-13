Отец Фьюри – о стычке с членом команды Усика: «Искренне извиняюсь. Он был очень неуважительным парнем»

Отец Тайсона Фьюри извинился за инцидент с представителем команды Усика .

«Искренне извиняюсь. Мы такие, какие есть. Эмоции и напряжение зашкаливают. Он был очень неуважительным парнем. Если вы подойдете близко к окружению бойца, то можете что-то поймать.

Для меня важно уважение к моему сыну, а он его не проявил. Кровь? Меня это не беспокоит. Это то, ради чего мы живем. Для меня это обычное явление», – признался Джон Фьюри.

Отец Фьюри ударил головой члена команды Усика после пресс-конференции

Грусть Усика-средневеса: проигрывал российскому доминатору и американцу, который на 20 см ниже