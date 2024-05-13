Александр Усик: «Мама сказала, что убьет Фьюри, если он снова меня толкнет»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик рассказал о реакции матери на толчок со стороны Тайсона Фьюри.

«Моя мама злилась, когда Тайсон меня пихнул. Она сказал: «Почему этот человек тебя толкнул?» Я ответил: «Мама, это просто шоу, пожалуйста, расслабься».

И тогда мама сказал: «Передай Фьюри, что если он тебя опять толкнет, то я его убью», – признался чемпион мира по боксу Александр Усик.

Напомним, Усик подерется с Тайсоном Фьюри 18 мая в объединительном поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Усик – о том, как понравиться девушке: «Отец говорил, что важно иметь хороший ремень, аккуратную прическу, чистые обувь и ногти. И следить за своим поведением»

«Я готов к субботе». Усик выложил фото из Саудовской Аравии

Опрос

Усик vs Фьюри. Вы за кого?
221 голос
Александр Усик
45%
Александр Усик
Тайсон Фьюри
38%
Тайсон Фьюри
За красивый бокс
17%
Энтони Джошуа

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий