Александр Усик: «Мама сказала, что убьет Фьюри, если он снова меня толкнет»

Александр Усик рассказал о реакции матери на толчок со стороны Тайсона Фьюри.

«Моя мама злилась, когда Тайсон меня пихнул. Она сказал: «Почему этот человек тебя толкнул?» Я ответил: «Мама, это просто шоу, пожалуйста, расслабься».

И тогда мама сказал: «Передай Фьюри, что если он тебя опять толкнет, то я его убью», – признался чемпион мира по боксу Александр Усик.

Напомним, Усик подерется с Тайсоном Фьюри 18 мая в объединительном поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

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